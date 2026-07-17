Fuertes ráfagas de viento derriban una hilera de postes eléctricos en El Tabo y amenazan el suministro de agua

17 jul. 2026 - 17:50 hrs.

El sistema frontal que afecta a la zona central ha dejado sentir sus efectos con fuerza en la Región de Valparaíso. En la comuna de El Tabo, las intensas lluvias y las violentas rachas de viento provocaron la caída en cadena de una hilera de al menos siete postes del tendido eléctrico en el sector de Las Cruces.

El periodista de Meganoticias, Javier Burgos, reportó desde el terreno la gravedad de la situación en la entrada de la comunidad Entre Mar y Boldos, un sector que alberga a más de 100 viviendas.

"Una hilera de por lo menos 7 postes del tendido eléctrico que cayeron en este punto cerca de las una de la tarde, afectando por supuesto a varios vecinos, ha cortado la electricidad en algunas zonas de esta comunidad", informó el reportero.

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La interrupción del servicio eléctrico mantiene en alerta a la comunidad, no solo por la falta de luz, sino por un problema mayor: el abastecimiento de agua potable.

"Los vecinos nos han indicado que gran parte del agua que está circulando en este punto funciona en base a estanques y en bombas, eso quiere decir que funciona con electricidad... está el riesgo, el peligro de que se puedan quedar sin agua potable", advirtió Burgos durante la transmisión.

Vecinos expuestos al peligro

Ante la emergencia, los propios habitantes del sector debieron intervenir para despejar la vía, asumiendo un enorme riesgo.

"Fíjese que eso no es lo más preocupante... los propios vecinos nos han indicado que hay posibilidad de que todavía esté electrificada", señaló el periodista.

"Estos postes que nosotros estamos viendo acá estaban en el suelo, fueron los propios vecinos, mayoritariamente personas incluso fíjense de tercera edad, quienes levantaron estos palos para poder ubicar y para poder levantar estos postes y evitar que siguieran en el suelo", añadió, explicando que la situación dificulta el paso de vehículos y mantiene en peligro inminente a la comunidad.

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