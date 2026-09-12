Detrás del Muro - Capítulo 27: Jaime Leyton interrogó a un curioso meteorólogo

12 sept. 2026 - 00:30 hrs.

Este viernes, Detrás del Muro presentó un nuevo capítulo cargado de humor, que contó con la participación especial del meteorólogo Jaime Leyton.

Uno de los momentos destacados de la jornada se vivió junto a Fernando Fernández (Beto Espinoza), quien realizó un particular despacho en vivo desde la calle para entregar el pronóstico del tiempo, aunque apareció semidesnudo.

Durante el contacto, Jaime Leyton puso en aprietos al supuesto meteorólogo con una compleja pregunta relacionada con las condiciones del tiempo, mientras Fernández debió enfrentar una serie de situaciones desafortunadas junto al clima y los transeúntes del lugar.

Chofi y Tapia en la previa de las Fiestas Patrias

Más adelante, Chofi (Paola Troncoso) y Tapia (Patricio Fuentes) protagonizaron un divertido momento realizando diversas payas en la previa de Fiestas Patrias. El policía le dedicó románticos versos a la trabajadora de La Nueva Moneda, quien respondió con atrevidas rimas que sacaron carcajadas.

Además, Chofi tuvo un particular momento de confianza con El Presidente (Juan Pablo Bastidas), a quien cuestionó por no haber decretado el 17 de septiembre como feriado. La trabajadora de La Nueva Moneda incluso le lanzó una inesperada advertencia por esta decisión.