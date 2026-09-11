"¿Qué hue...?": Supuesto meteorólogo quedó descolocado ante pregunta de Jaime Leyton en Detrás del Muro

11 sept. 2026 - 23:00 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Jaime Leyton participó en un divertido sketch junto al meteorólogo Fernando Fernández (Beto Espinoza).

Al inicio del programa, Fernández realizó un despacho en vivo desde la calle para entregar el pronóstico del tiempo, todo esto mientras aparecía semidesnudo.

Jaime Leyton puso en aprietos a Fernando Fernández

Durante el contacto, Leyton aprovechó la oportunidad para preguntarle: "¿Cómo ha evaluado el gradiente horizontal de humedad proveniente de la costa?".

Detrás del Muro / Mega

La pregunta descolocó al supuesto meteorólogo, quien respondió: "¿Qué hue…? Es qué, perdón colega. Para que la gente nos entienda, dígamelo de forma directa mejor, no con tecnicismos", provocando las carcajadas del público.

Finalmente, Fernando enfrentó una serie de situaciones desafortunadas relacionadas con el clima y los transeúntes del lugar, generando nuevas risas entre los espectadores.