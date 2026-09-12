Chofi cuestionó a El Presidente por no dar feriado el 17 de septiembre en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) tuvo un particular momento de confianza con El Presidente (Juan Pablo Bastidas).
La trabajadora de La Nueva Moneda aprovechó la instancia para cuestionar a su jefe por no haber decretado el 17 de septiembre como feriado.
Chofi cuestionó a El Presidente
"Te voy a decir una pura cosa rucio malo para la talla. ¿De verdad? No diste el 17 feriado", expresó, llevándose el apoyo del público.
Un tanto complicado por la interpelación, El Presidente respondió: "Yo quería. De verdad yo quería. El ministro Quiroz no me dejó".
Finalmente, Chofi le lanzó una advertencia a su jefe por no haber dado ese día como feriado. "Yo le digo al tiro una cuestión, yo el día 17 voy a trabajar mediodía porque después me quiero irme para la casa a curarme raja como todos los chilenos", señaló.Ve el capítulo en
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