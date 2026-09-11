El atrevido juego de payas entre Chofi y Tapia que terminó en carcajadas en Detrás del Muro

11 sept. 2026 - 23:34 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) y Tapia (Patricio Fuentes) protagonizaron un divertido momento al realizar diversas payas en la previa de la celebración de Fiestas Patrias.

El policía comenzó dedicándole tiernas palabras a la trabajadora de la Nueva Moneda. Sin embargo, Chofi aprovechó la instancia para responderle con atrevidas rimas que provocaron las carcajadas de los presentes.

"Me gusta disfrutar del 18, y lo digo sinvergüenza, pero más me gusta disfrutar a la Chofi con esas lindas trenzas", comenzó diciendo el policía.

Detrás del Muro / Mega

Chofi sorprendió con sus atrevidas payas

Lejos de quedarse atrás, la trabajadora respondió rápidamente con una particular paya: "Quisiera ser pajarita y coquetearte con las plumas pero más me gustaría que me hicieras cariño con tu luma".

Luego, Tapia continuó con sus versos: "Me gusta el vino y el asado y para eso me pongo camisa. Déjeme decirle, Chofi, que me gusta su sonrisa".

Sin embargo, Chofi volvió a sorprender con una respuesta aún más atrevida: "Qué lindas sus palabras pero usted puro promete ¿Por qué no me sube al escritorio y me da como guaraquete?", desatando las risas del público.