El atrevido juego de payas entre Chofi y Tapia que terminó en carcajadas en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) y Tapia (Patricio Fuentes) protagonizaron un divertido momento al realizar diversas payas en la previa de la celebración de Fiestas Patrias.
El policía comenzó dedicándole tiernas palabras a la trabajadora de la Nueva Moneda. Sin embargo, Chofi aprovechó la instancia para responderle con atrevidas rimas que provocaron las carcajadas de los presentes.
"Me gusta disfrutar del 18, y lo digo sinvergüenza, pero más me gusta disfrutar a la Chofi con esas lindas trenzas", comenzó diciendo el policía.
Chofi sorprendió con sus atrevidas payas
Lejos de quedarse atrás, la trabajadora respondió rápidamente con una particular paya: "Quisiera ser pajarita y coquetearte con las plumas pero más me gustaría que me hicieras cariño con tu luma".
Luego, Tapia continuó con sus versos: "Me gusta el vino y el asado y para eso me pongo camisa. Déjeme decirle, Chofi, que me gusta su sonrisa".Ir a la siguiente nota
Sin embargo, Chofi volvió a sorprender con una respuesta aún más atrevida: "Qué lindas sus palabras pero usted puro promete ¿Por qué no me sube al escritorio y me da como guaraquete?", desatando las risas del público.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Mejores momentos
-
Chofi cuestionó a El Presidente por no dar feriado el 17 de septiembre en Detrás del Muro
-
"¿Qué hue...?": Supuesto meteorólogo quedó descolocado ante pregunta de Jaime Leyton en Detrás del Muro
-
"No lo entendí": Así fue la participación de Álvaro Salas en sketch de Detrás del Muro
-
"La tiene que haber hecho un...": Javier Milei llegó al museo de La Moneda y vio su estatua en Detrás del Muro
-
"No quiero llorar...": Coté López cuenta su verdad y pide perdón a Gala en Segundo Plano de Detrás del Muro
-
Clarinetista sorprendió con insólita forma de tocar su instrumento en Detrás del Muro