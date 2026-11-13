Con Kike Morandé en los créditos: Chofi y Tapia tuvieron una noche de cine en Detrás del Muro

13 nov. 2026 - 23:28 hrs. | Act. 14 nov. 2026 - 00:15 hrs.

Esta noche en Detrás del Muro, Chofi (Paola Tronco) y Tapia (Patricio Fuentes) tuvieron una noche de película en pleno salón presidencial, que tuvo un divertido guiño a Kike Morandé.

Antes de que empezara la cinta, en los créditos apareció el conductor del programa de humor, al estilo del león de la Metro-Goldwyn-Mayer que sacó una carcajada del público.

"Ta' cag... el león de la Metro", dijo Chofi y el mismo Kike se rió con la ocurrencia: "No podía entender para qué me pidieron que grabara eso", declaró entre risas.

Detrás del Muro / Mega

Una pregunta complicada

Cuando la película se acabó, una pequeña duda asaltó a Chofi... ¿Tapia encontró atractiva a la rubia actriz de la película? Según ella, no se iba a enojar con la respuesta.

Pero cuando Tapia dijo que la encontraba guapa, ella explotó. "Linda la hue... o sea que te gustan las rucias". El cabo le insistió en que no se tenía que molestar, pero ya era tarde. "Pa' qué me haces caso, si a veces hablo puras hue...".

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