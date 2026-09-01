Neme reacciona a amenazas a alcalde White y arremete contra jueces: "Nos merecemos lo que está pasando"

01 sept. 2026 - 16:30 hrs.

José Antonio Neme reaccionó este martes a la situación que afecta al alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien recibió nuevamente amenazas de muerte.

El conductor de Mucho Gusto cuestionó la figura de los jueces de Garantía, pero aún más sus determinaciones en casos tan controversiales como el del Clan Chen, donde ordenaron que dos de los involucrados regresasen a Alto Hospicio "para que pudiesen tener cerca a su familia y amigos".

La reacción de Neme

"Mientras tengamos ese tipo de autoridades, tipos como 'El Indio Juan' van a andar sueltos por la vida", indicó el comunicador, quien afirmó que la situación que se vive hoy en día con una amenaza de muerte contra el jefe comunal de San Bernardo la "merecemos".

Mega

"Nos merecemos lo que nos está pasando, porque cada país tiene las autoridades que se merece y escoge", mencionó.

En ese sentido, volvió a cuestionar el actuar y la lógica de los jueces, asegurando que "el Estado de derecho no puede ir contra el sentido común".

Neme dijo no entender la facilidad con la que el imputado logró escapar de la cárcel meses atrás, comentando que es ahí cuando "uno se pregunta por qué este señor, con el prontuario que tenía, se logra fugar vestido de gendarme".

Todo sobre José Antonio Neme