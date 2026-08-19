"No me dirijas la palabra": Sofía Latorre explotó contra Rai Cerda y protagonizaron feroz discusión

19 ag. 2026 - 00:07 hrs.

En el capítulo 45 de Volverías con tu ex? 2, Sofía Latorre y Rai Cerda tuvieron una fuerte discusión en medio de una actividad.

Todo comenzó cuando un mensaje incógnito dijo que el ingeniero no era bueno para realizar labores domésticas y él se defendió: "Lavo cuando puedo, el otro día limpié todas las mesas, mucha veces he hecho la cama que Sofía no hace".

Esta declaración enfureció a la amiga de La Guarén y arremetió duramente contra su expareja: "No voy a hablar con este sujeto, me importa un... Imagínate la barbaridad que dice, pido sábanas día por medio para cambiarlas porque las deja transpiradas con sus hue... de suplementos que transpira, día por medio cambio las sábanas porque las deja asquerosas, así que no digas eso, mentiroso".

Volverías con tu ex? 2

¿Todo se derrumbó entre Sofía Latorre y Rai Cerda?

El descargo de Sofía Latorre no cesó y siguió sacándole en cara cosas a Rai Cerda: "No viniste al reality a limpiar tu imagen, viniste a ensuciártela, porque eso es lo que has hecho. No hables más conmigo, no me dirijas la palabra".

El ingeniero quedó sorprendido con la reacción de su compañera y respondió en el mismo tono: "Tú tampoco a mí, mira cómo te pones, eso es amor. Son de las cosas que yo no quise avanzar porque me alejé de eso".

Finalmente, la influencer aseguró que ella nunca lo había amado y que lo único que había hecho en el reality era mentir.