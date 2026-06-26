Mezclando baile y canto: Karen Doggenweiler lo deja todo interpretando "Baño de mar a medianoche" en Dale Play

26 jun. 2026 - 18:50 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Karen Doggenweiler fue la elegida por el equipo amarillo para enfrentar el Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el desafío, la animadora del Festival de Viña interpretó el clásico "Baño de mar a medianoche", de Cecilia.

Dale Play / Mega

El resultado

Con una entretenida puesta en escena que combinó canto y baile, Karen Doggenweiler dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la animadora consiguió 16 aciertos, permitiendo que su equipo sumara $80.000 al pozo de la fundación.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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