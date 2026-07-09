Recibió Gaviota de Plata y Oro: Andrés de León emociona con inesperada presentación en Dale Play

09 jul. 2026 - 18:47 hrs.

Andrés de León fue uno de los grandes invitados de este jueves en Dale Play, el exitoso programa de concursos de Mega.

Durante el desafío Memorice Musical, Osvaldo Solorza logró encontrar la fotografía de Andrés de León, momento que fue acompañado por la interpretación de su éxito "Quizás".

Andrés de León saca aplausos

Fue entonces cuando el cantante sorprendió a todos al interpretar en vivo su emblemático tema, desatando una ovación entre el público presente.

Dale Play / Mega

Pero eso no fue todo. Más tarde, Andrés de León volvió a demostrar todo su talento vocal al interpretar su éxito junto a Sin Bandera "Y llegaste tú", recibiendo una nueva ronda de aplausos de los asistentes.

Finalmente, Cote Quintanilla respondió al entusiasmo del público y le entregó una simbólica Gaviota de Plata y de Oro, además de un premio Óscar, desatando las risas de todos los presentes.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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