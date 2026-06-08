Camila Andrade casi logra puntaje perfecto interpretando "Miénteme una vez" de Los Vásquez en Dale Play

08 jun. 2026 - 18:50 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Camila Andrade fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, la modelo interpretó el éxito "Miénteme una vez" del dúo nacional Los Vásquez.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran seguridad y una destacada presentación, Camila Andrade logró un desempeño que fue ampliamente aplaudido por el público y sus compañeros.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la modelo consiguió 19 respuestas correctas, quedando a solo un acierto del puntaje perfecto y permitiendo que su equipo sumara $95.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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