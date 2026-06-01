Dale Play - Capítulo 92: ¿Qué soñador pasará al próximo capítulo?

01 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Rosario Reyes, de 46 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $925.000 Su anhelo es viajar por el sur de Chile.

En esta ocasión, el equipo amarillo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, quien fue acompañado por la humorista Scarlett Ahumada y la voz en off Jaime Davagnino.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Julio Carrasco, de 36 años, quien sueña con comprarse una van luego de tener gemelas. Asimismo, fue acompañado por la capitana Carolia Soto, así como por la bailarina Claudia Miranda y el panelista Felipe Vidal.

Dale Play / MEGA

¿Se van los tres millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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