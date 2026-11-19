19 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 65 de La Baronesa, Javier (Simón Pesutic) querrá subirle el ánimo a Emilia (Octavia Bernasconi) porque entiende su preocupación. Toledo por fin se enteró que su cuñado tiene leucemia y si bien no hay una manera de solucionarlo, sí puede distraer por unos instantes a su esposa.

Por eso, la llevará a un elegante restaurante y Emilia le agradecerá el gesto: "Gracias por esta invitación, porque no es mi ambiente".

Dos polos opuestos

Javier sonreirá, pero la menor de los Márquez insistirá con esta duda. "O sea, no entiendo por qué a alguien como tú le interesaría estar con alguien como yo, si soy cero de esta onda", planteará.

La Baronesa / Mega

Javier estará muy seguro de lo que siente por ella y tratará de quitarle todas las dudas.

"Tú eres exactamente lo que buscaba, Emilia", sostendrá con un tono romántico, pero sin explicar qué es lo que ve en ella que le fascina tanto.