El sentido mensaje que compartió el círculo cercano de Ludmila Ksenofontova: "Brilla por ti"

04 jul. 2026 - 17:23 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, el círculo cercano de Ludmila Ksenofontova realizó una sentida y profunda reflexión.

"Este mensaje es para todas las mujeres de esta comunidad. Para la que hoy se siente fuerte y feliz, para la que está cansada, para la que se siente sola, apagada o sin el apoyo que necesita. Para la que vive un momento hermoso junto a su familia o su pareja, y también para la que atraviesa un proceso de salud, un cambio familiar o una etapa difícil", comenzaron diciendo.

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Tras lo anterior, expusieron un especial mensaje de empoderamiento femenino: "Cada una de nosotras tiene una historia distinta, pero algo en común: somos únicas, valiosas y merecemos brillar con nuestra propia luz".

Finalmente, el equipo de Ludmila Ksenofontova entregó un consejo a toda la comunidad de la patinadora.

"Que ninguna situación, opinión o ausencia te haga olvidar la mujer increíble que eres. Brilla por ti. Por tus sueños. Por tu historia. Porque el mundo necesita la luz auténtica que solo cada una puede entregar", sentenciaron.

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La experiencia de Ludmila Ksenofontova en Volverías con tu ex? 2

A lo largo de los 19 capítulos que se han emitido de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova ha vivido diversas situaciones.

La patinadora se ha enfrascado en varias peleas con Álvaro Ballero por el quiebre que anunciaron hace varios meses y los motivos con los que el comunicador no ha estado de acuerdo.

Sin embargo, no todo ha sido negativo, pues el amor que aún queda entre ambas figuras los ha llevado a protagonizar escenas de apasionados besos.