¿Rai Cerda perdió a propósito para eliminarla?: Sofía Latorre respondió en el React de Volverías con tu Ex? 2

02 jul. 2026 - 22:42 hrs.

Este jueves, en una nueva edición del React de Volverías con tu Ex? 2, Sofía Latorre se refirió a la polémica eliminación que protagonizó junto a Raimundo Cerda y reconoció que llegó a pensar que su expareja perdió deliberadamente la prueba para provocar su salida del reality.

La exchica reality recordó que, pese a tener un destacado desempeño en la competencia física, todo cambió cuando Rai cometió errores en la etapa final de la prueba, permitiendo que Kaoto y Estefi Marquis se quedaran con la victoria.

¿Rai Cerda perdió a propósito? Sofía Latorre respondió

Durante la conversación, Danilo 21 fue directo y le preguntó si realmente sintió que Raimundo quería eliminarla del programa. "Di la verdad. ¿Sentiste que el hombre te quería echar o no? Tú dijiste: 'Me está echando para que llegue la otra'", le consultó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

"Sí, igual sí. Es que siento que en verdad no tuvo lógica. Sorry, como que no me lo explico", respondió Sofía.

Más adelante, Danilo planteó otra teoría sobre lo que pudo haber pasado por la cabeza del participante. "¿Creen que en la cabeza de Rai a lo mejor dijo: 'Bueno, si quizás pierdo esta tienen que traerme otra ex'?", preguntó.

"Sí, po. Como que yo pensaba que para él le daba lo mismo si yo me iba o no, incluso como que le iba a hacer un favor, porque yo ya estaba media hostigosa con él o media cargante, no sé. Dije: 'Ya, él se va a unir a un trío, va a estar comodito ahí, calentito en ese trío hasta que llegue la otra y feliz, todos felices'", concluyó Latorre.

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