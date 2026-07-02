¿Quién es Flavia Laos? Conoce la carrera de la artista que se suma a Volverías con tu ex? 2
¡Tenemos nuevas incorporaciones en Volverías con tu ex? 2! Se trata de Austin Palao y Flavia Laos y acá te contamos más datos sobre ellos.
En el capítulo 19 del reality de Mega, los participantes conocerán a los nuevos participantes, quienes fueron pareja durante 2 años y medio y que no se veían hace muchísimo tiempo.
Conoce a Flavia Laos
Una de ellas es Flavia Laos, quien es artista y también se dedica a la creación de contenido en redes sociales.Ir a la siguiente nota
Según su cuenta de Instagram, la joven de 28 años cuenta con casi 5 millones de seguidores y realiza publicaciones relacionadas con su carrera como cantante, colaboraciones y modelaje.
En su país natal, Perú, fue animadora de programas infantiles, así como también participante de espacios de telerrealidad y radio.
Flavia Laos también incursionó en la actuación y protagonizó teleseries como Ven, baila, quinceañera y No me digas solterona.
Uno de los programas donde alcanzó gran notoriedad fue Too hot to handle, un reality internacional donde tuvo una gran participación.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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