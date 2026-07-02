¿Quién es Flavia Laos? Conoce la carrera de la artista que se suma a Volverías con tu ex? 2

02 jul. 2026 - 12:30 hrs.

¡Tenemos nuevas incorporaciones en Volverías con tu ex? 2! Se trata de Austin Palao y Flavia Laos y acá te contamos más datos sobre ellos.

En el capítulo 19 del reality de Mega, los participantes conocerán a los nuevos participantes, quienes fueron pareja durante 2 años y medio y que no se veían hace muchísimo tiempo.

Volverías con tu ex? 2

Conoce a Flavia Laos

Una de ellas es Flavia Laos, quien es artista y también se dedica a la creación de contenido en redes sociales.

Según su cuenta de Instagram, la joven de 28 años cuenta con casi 5 millones de seguidores y realiza publicaciones relacionadas con su carrera como cantante, colaboraciones y modelaje.

Volverías con tu ex? 2

En su país natal, Perú, fue animadora de programas infantiles, así como también participante de espacios de telerrealidad y radio.

Flavia Laos también incursionó en la actuación y protagonizó teleseries como Ven, baila, quinceañera y No me digas solterona.

Uno de los programas donde alcanzó gran notoriedad fue Too hot to handle, un reality internacional donde tuvo una gran participación.