Así es el sistema de votación para escoger a las semifinalistas de Miss Universo Chile
Este domingo 12 de julio se realiza la primera gala de la recta final del Miss Universo Chile, para conocer cuál de las candidatas representará a nuestro país en el certamen a realizarse en Puerto Rico.
Al comienzo del programa, Julio César Rodríguez explicó el sistema de votación para escoger a las semifinalistas.
Según detalló, todas las candidatas tuvieron una entrevista personal con un jurado preliminar, que las evaluó con un máximo de hasta 60 puntos a cada una.
Así es el sistema de votación
Durante esta jornada, los cinco jurados evaluadores -Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, Luis Jara y Karen Doggenweiler- podrán otorgar a las candidatas hasta 10 puntos en las categorías "Traje de Baño" y "Pasarela Black".
De esta forma, las 18 candidatas que obtengan los puntajes más altos pasarán a la semifinal el próximo domingo 19 de julio.
No obstante, el público también tendrá un rol importante durante todo este proceso, ya que escogerá a otras dos candidatas que continúen en competencia.
Para votar, se deberá enviar un SMS con el nombre de la comuna que representa a la candidata favorita al número 33 38 o escanear el código QR que se desplegará durante el programa de este domingo.