Así es el sistema de votación para escoger a las semifinalistas de Miss Universo Chile

12 jul. 2026 - 21:22 hrs.

Este domingo 12 de julio se realiza la primera gala de la recta final del Miss Universo Chile, para conocer cuál de las candidatas representará a nuestro país en el certamen a realizarse en Puerto Rico.

Al comienzo del programa, Julio César Rodríguez explicó el sistema de votación para escoger a las semifinalistas.

Según detalló, todas las candidatas tuvieron una entrevista personal con un jurado preliminar, que las evaluó con un máximo de hasta 60 puntos a cada una.

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Así es el sistema de votación

Durante esta jornada, los cinco jurados evaluadores -Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Camila Andrade, Luis Jara y Karen Doggenweiler- podrán otorgar a las candidatas hasta 10 puntos en las categorías "Traje de Baño" y "Pasarela Black".

De esta forma, las 18 candidatas que obtengan los puntajes más altos pasarán a la semifinal el próximo domingo 19 de julio.

No obstante, el público también tendrá un rol importante durante todo este proceso, ya que escogerá a otras dos candidatas que continúen en competencia.

Para votar, se deberá enviar un SMS con el nombre de la comuna que representa a la candidata favorita al número 33 38 o escanear el código QR que se desplegará durante el programa de este domingo.

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