Estudiante de Ingeniería Civil Metalúrgica: Sofía Arteaga es elegida como la nueva Miss Universo La Reina 2026

05 may. 2026 - 15:15 hrs.

Durante la tarde de este martes se anunció a una nueva candidata que buscará ser la Miss Universo Chile 2026.

Se trata de Sofía Arteaga, quien se convirtió en la nueva Miss Universo La Reina, luego de meses de preparación, trabajo constante y dedicación.

¿Quién es Sofía Arteaga, la Miss Universo La Reina 2026?

La joven de 23 años fue elegida como Miss Universo La Reina 2026 tras la destitución de Catalina Vallejos como antigua representante.

Arteaga es estudiante de Ingeniería Civil Metalúrgica y es descrita en la cuenta de Instagram del certamen como una "apasionada por el bienestar, el pilates y la creación de contenido".

"Más que belleza, es propósito. Sofía representa a una generación de mujeres inteligentes, seguras, sensibles y auténticas, que se atreven a romper esquemas y construir su propio camino", agregaron.

Sofía Arteaga buscará alzarse con la corona del Miss Universo Chile 2026, que este año se transmitirá por la pantalla de Mega.

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