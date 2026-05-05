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Fue productora y modelo del Chile Fashion Week: Conoce a Fernanda Sepúlveda, Miss Universo Padre Las Casas

  • Por Sebastián Paillafil

En la búsqueda de las mujeres más bellas del país para el Miss Universo Chile 2026, una nueva comuna escogió a su candidata.

Se trata de Fernanda Sepúlveda, que se alzó como Miss Universo Padre Las Casas 2026 al superar al resto de las candidatas que se postularon.

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¿Quién es la nueva Miss Universo Padre Las Casas?

Fernanda es oriunda de Estación Central con una amplia experiencia en el modelaje y la moda. De hecho, en 2023 se coronó como Miss Teen Mundial, obteniendo también el reconocimiento de Miss Fantasía y Miss Pasarela.

Instagram @fernandaysepulveda

Además, la joven fue productora, rostro y modelo de Chile Fashion Week, uno de los eventos más importantes de Sudamérica.

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Fernanda buscará alzarse con la corona del Miss Universo Chile 2026, que este año se transmitirá por la pantalla de Mega.

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