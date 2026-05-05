Fue productora y modelo del Chile Fashion Week: Conoce a Fernanda Sepúlveda, Miss Universo Padre Las Casas

05 may. 2026 - 15:00 hrs.

En la búsqueda de las mujeres más bellas del país para el Miss Universo Chile 2026, una nueva comuna escogió a su candidata.

Se trata de Fernanda Sepúlveda, que se alzó como Miss Universo Padre Las Casas 2026 al superar al resto de las candidatas que se postularon.

¿Quién es la nueva Miss Universo Padre Las Casas?

Fernanda es oriunda de Estación Central con una amplia experiencia en el modelaje y la moda. De hecho, en 2023 se coronó como Miss Teen Mundial, obteniendo también el reconocimiento de Miss Fantasía y Miss Pasarela.

Instagram @fernandaysepulveda

Además, la joven fue productora, rostro y modelo de Chile Fashion Week, uno de los eventos más importantes de Sudamérica.

Fernanda buscará alzarse con la corona del Miss Universo Chile 2026, que este año se transmitirá por la pantalla de Mega.

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