Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 89: Manuel González y Nicole Moreno no logran entenderse
En el capítulo 89 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao y Noelia Márquez hablaron sobre los problemas que han tenido los últimos días y lograron llegar a un acuerdo.
También, se realizó una nueva competencia donde las mujeres tuvieron que dar la cara en un circuito de equilibro y destreza manual.
Flavia Laos fue la primera en llegar y salvó a Luis Mateucci, mientras que La Guarén fue la última y arrastró a Nico Solabarrieta a la zona de riesgo.
¿Qué pasó entre Kaoto y Bárbara Córdoba?
Las cosas entre Manuel González y Nicole Moreno quedaron bastante tensas luego de la noche "romántica" en la Cabaña de las Tentaciones y tuvieron un fuerte encontrón donde él calificó un comentario como una falta de respeto.
Por otro lado, Julio César Rodríguez llegó a la casona para realizar una actividad donde las parejas tuvieron que describir con cualidades y defectos la relación.
Kaoto señaló que la intimidad que habían tenido con Bárbara Córdoba había sido perfecta, mientras que ella bastante nerviosa intentó bajarle el perfil a la situación.
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