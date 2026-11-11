Volverías con tu ex? 2 - Capítulo 89: Manuel González y Nicole Moreno no logran entenderse

11 nov. 2026 - 00:37 hrs.

En el capítulo 89 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao y Noelia Márquez hablaron sobre los problemas que han tenido los últimos días y lograron llegar a un acuerdo.

También, se realizó una nueva competencia donde las mujeres tuvieron que dar la cara en un circuito de equilibro y destreza manual.

Flavia Laos fue la primera en llegar y salvó a Luis Mateucci, mientras que La Guarén fue la última y arrastró a Nico Solabarrieta a la zona de riesgo.

Volverías con tu ex? 2

¿Qué pasó entre Kaoto y Bárbara Córdoba?

Las cosas entre Manuel González y Nicole Moreno quedaron bastante tensas luego de la noche "romántica" en la Cabaña de las Tentaciones y tuvieron un fuerte encontrón donde él calificó un comentario como una falta de respeto.

Por otro lado, Julio César Rodríguez llegó a la casona para realizar una actividad donde las parejas tuvieron que describir con cualidades y defectos la relación.

Kaoto señaló que la intimidad que habían tenido con Bárbara Córdoba había sido perfecta, mientras que ella bastante nerviosa intentó bajarle el perfil a la situación.