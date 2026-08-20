¿Se quiebra la amistad? Nico Solabarrieta encarará a Mateucci con fuertes palabras en Volverías con tu ex? 2

20 ag. 2026 - 00:32 hrs.

En el avance del capítulo 47 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta y Luis Mateucci tendrán un inesperado enfrentamiento.

"Qué manera de pelarme cuando no estoy", le dirá el exfutbolista al argentino y él quedará soprendido, para luego recibir otro comentario: "Cuando tú no estás yo te enaltezco, digo que eres el mejor competidor, que eres mi amigo y cuando yo no estoy, me la pelas al revés".

Pero, el trasandino no se quedará en silencio y arremeterá de vuelta contra quien era supuestamente su amigo: "Amarillo. Por lo menos tiene talento tu papá".

El romántico momento entre Luis Mateucci y Flavia Laos

Por otro lado, Luis Mateucci y Flavia Laos se irán a dormir juntos y se besarán apasionadamente, por primera vez fuera de una actividad.

También, Ludmila Ksenofontova y Kaoto entrarán al cuarto oscuro y vivirán un especial momento al decirse sus mejores cualidades.