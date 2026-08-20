"Te has portado pésimo": Austin Palao arremetió contra Flavia Laos frente a Luis Mateucci y ella respondió

20 ag. 2026 - 00:15 hrs.

En el capítulo 46 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao y Flavia Laos tuvieron un duro encontrón, del cual Luis Mateucci fue testigo.

Todo comenzó cuando el peruano le dijo a su expareja que disfrutara el momento pues era la protagonista del reality y ella no se lo tomó para nada bien: "¿Por qué te burlas? Yo vine a pasarla bonito. Que entre Fran Maira, que entre...".

La última persona que mencionó la artista molestó al participante y arremetió de vuelta: "Es mi amiga. No sé de qué están hablando. Como habla la gente a la ligera, yo también podría decir todos los que has comido. Yo no voy a caer en tu juego".

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Austin Palao

En ese momento, Luis Mateucci le dijo a Austin Palao que era un resentido y él se defendió, involucrando a su expareja: "Si fuera resentido no estaríamos ni siquiera acá. El rencor no existe en mí, yo no voy a ser su amigo, ella ya sabe. No me quieras imponer cómo tú operas, yo creí que el tema estaba zanjado".

"Ya bájale, ya te pasé varios, no pienso pasarte absolutamente más nada, te he pasado 3 ó 4, dejándome como un maldito. Yo me he portado de pu... madre contigo, de inicio a fin, versus tú, te has portado pésimo, tú lo sabes, no te voy a aguantar ni una más. Vuélveme a hacer una y voy a quemar todo", agregó también el peruano.

Finalmente, Flavia Laos se mostró muy tranquila ante la situación, sin embargo, le dejó en claro que si él hacía algo ella no iba a dudar en responderle de vuelta.