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"Te has portado pésimo": Austin Palao arremetió contra Flavia Laos frente a Luis Mateucci y ella respondió

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 46 de Volverías con tu ex? 2, Austin Palao y Flavia Laos tuvieron un duro encontrón, del cual Luis Mateucci fue testigo.

Todo comenzó cuando el peruano le dijo a su expareja que disfrutara el momento pues era la protagonista del reality y ella no se lo tomó para nada bien: "¿Por qué te burlas? Yo vine a pasarla bonito. Que entre Fran Maira, que entre...".

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La última persona que mencionó la artista molestó al participante y arremetió de vuelta: "Es mi amiga. No sé de qué están hablando. Como habla la gente a la ligera, yo también podría decir todos los que has comido. Yo no voy a caer en tu juego". 

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Austin Palao

En ese momento, Luis Mateucci le dijo a Austin Palao que era un resentido y él se defendió, involucrando a su expareja: "Si fuera resentido no estaríamos ni siquiera acá. El rencor no existe en mí, yo no voy a ser su amigo, ella ya sabe. No me quieras imponer cómo tú operas, yo creí que el tema estaba zanjado". 

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"Ya bájale, ya te pasé varios, no pienso pasarte absolutamente más nada, te he pasado 3 ó 4, dejándome como un maldito. Yo me he portado de pu... madre contigo, de inicio a fin, versus tú, te has portado pésimo, tú lo sabes, no te voy a aguantar ni una más. Vuélveme a hacer una y voy a quemar todo", agregó también el peruano.

Finalmente, Flavia Laos se mostró muy tranquila ante la situación, sin embargo, le dejó en claro que si él hacía algo ella no iba a dudar en responderle de vuelta.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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