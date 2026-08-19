Fuerte conflicto les pasó la cuenta a Sofía Latorre y Rai Cerda y pasaron directo a la eliminación

19 ag. 2026 - 23:16 hrs.

En el capítulo 46 de Volverías con tu ex? 2, los problemas entre Rai Cerda y Sofía Latorre continuaron e incluso, les afectaron en la competencia de salvación.

Antes de la prueba, Tonka Tomicic y Joaquín Méndez les preguntaron cómo esta su relación y la primera en hablar fue la influencer.

"Me da lata porque veníamos de una semana súper buena, gracias a que yo di el paso y ahora se echó todo a perder. Nunca voy a aceptar... que sea egocéntrico, que se pegue el show, me da lo mismo, pero cuando empieza a mentir contra mí para limpiar su imagen y quedar bien, no lo voy a aguantar. Yo he sido con él leal, he estado en todas, que sea así conmigo es una puñalada. Que no me hable más, que no me mire, no existe", expresó muy enojada.

Volverías con tu ex? 2

El testimonio de Rai Cerda

Tras lo anterior, los animadores quisieron saber el punto de vista de Rai Cerda, quien tambié fue sincero: "Me da absolutamente lo mismo, me dijo cosas súper feas en la mañana... Lo único que ha tratado de hacer acá es imitar a Oriana, se te vino el papel encima. Me dijiste que yo me quedé sin pan ni pedazo y tú te quedaste sin nada".

Posteriormente, llegó la hora de competir y la pareja no pudo salvarse, por lo que pasaron directamente a la eliminación.

Finalmente, ambos estuvieron de acuerdo con que los conflictos les habían pasado la cuenta y Sofía Latorre en específico expresó que le hubiera gustado que él se involucrara más.