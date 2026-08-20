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Ludmila Ksenofontova y Kaoto vivirán especial momento en el cuarto oscuro en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 47 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova y Kaoto pasarán inesperados momentos en el cuarto oscuro de la Cabaña de las Tentaciones.

Mientras se hacen cariño, Carlos Águila le pedirá a la patinadora que le diga cosas que le gusta de él y ella accederá: "Contigo es todo el día reír, eres inteligente y siento que eres cuidadoso con las mujeres".

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El ingeniero no se quedará atrás y también destacará las mejores cualidades de la artista: "Me gusta que podamos hablar de muchos temas y podamos cambiar de un momento a otro y eres muy activa en tu escucha y opinando, me das feedback. Eres muy linda de cara, eso me emboba". 

Volverías con tu ex? 2

El apasionado beso entre Luis Mateucci y Flavia Laos

Por otro lado, Luis Mateucci y Flavia Laos le darán rienda suelta a la pasión y se besarán por primera vez fuera de una actividad.

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Finalmente, Nico Solabarrieta enfrentará duramente a Luis Mateucci, tras enterarse que habló mal de él a sus espaldas, desatando un fuerte conflicto.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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