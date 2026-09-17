Bárbara Córdoba y Oriana Marzoli se enfrentarán por el famoso episodio "Con la ropa no"

17 sept. 2026 - 01:00 hrs.

En el avance del capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2, una actividad al límite enfrentará a Bárbara Córdoba y a Oriana Marzoli.

Julio César Rodríguez mencionará el conocido episodio "Con la ropa no" y la española entregará su opinión: "Si estás aquí, guapa, es gracias a mi frase icónica, lo importante fue mi frase, no tú".

Sin embargo, la trasandina no se quedará callada y responderá: "Tu frase no hubiera nacido si yo no te hubiera tirado la ropa a la piscina".

Volverías con tu ex? 2

El furioso enojo de Faloon Larraguibel

Por otro lado, Oriana Marzoli leerá los mensajes que le enviaba Rai Cerda por Instagram y Faloon Larraguibel se enojará tanto que le dirá que no le hable nunca más.

Finalmente, Camila Nash y la exchica Yingo tendrán un fuerte enfrentamiento, por la pérdida de un vaporizador, que subirá de tono muy rápido.