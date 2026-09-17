Paula sorprenderá a Daniel tras mostrar lo que halló en la cama de Francesca en el capítulo 25 de La Baronesa

17 sept. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 25 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) se acercará a Daniel (Francisco Reyes Cristi) para mostrarle que encontró sus llaves.

Precisamente, la psicóloga al parecer tendrá otras intenciones con este descubrimiento de su hermano, quien en un principio lo tomará de forma muy inocente.

La Baronesa / MEGA

Paula mostrará a Daniel lo que encontró

"Pika, Pika", dirá Paula a Daniel, quien se verá muy feliz al encontrar sus llaves de Pikachu y le preguntará a su hermana dónde las encontró.

Ante esto, ella responderá: "quizás en qué estabas pensando. Entremedio de las sábanas de Francesca (Katyna Huberman)", lo que cambiará por completo el rostro de Daniel.