Prohibida Obsesión domina el prime a un mes de su estreno: Mira los resultados de la teleserie

29 oct. 2026 - 13:40 hrs.

12 millones de personas la han visto en las multiplataformas de Mega y sus contenidos acumulan más de 85 millones de reproducciones en el ecosistema digital de Mega. La teleserie nocturna también lidera en MegaGO y Prime Video.

Prohibida Obsesión cumplió este miércoles su primer mes al aire como el programa más visto de la franja nocturna y una de las piezas clave del prime de Mega, junto a Reunión de Superados y Volverías con tu ex? 2.

Desde su estreno, el lunes 28 de septiembre, Prohibida Obsesión ha marcado 764.312 personas promedio por minuto, consiguiendo un 40% más de audiencia que el segundo lugar en el horario. Solo en TV abierta, la teleserie llega a más de 4,9 millones de personas.

Según el alcance de las multiplataformas de Mega, la teleserie ha sido vista por 11.941.169 personas desduplicadas, considerando a quienes han visto la transmisión en vivo por la señal online de Mega, MegaGO y plataformas digitales. En MegaGO, la historia acumula más de 33,8 millones de minutos consumidos y hasta ahora se mantiene en el top 5 de lo más visto en la plataforma. Prohibida Obsesión también lidera en Prime Video.

En las plataformas digitales de Mega, Prohibida Obsesión confirma su impacto: acumula más de 85 millones de reproducciones, más de 241 mil "me gusta" y reacciones, ha generado más de 16 mil comentarios y su contenido ha sido compartido más de 7 mil veces.

La historia de Prohibida Obsesión cada vez más intensa

La aventura entre Luciano (Diego Muñoz) y Bárbara (Fernanda Finsterbusch), y las consecuencias que va dejando en la familia que él formó con Antonia (Sigrid Alegría), se han transformado en tema de conversación entre los seguidores de la telenovela.

La historia vive esta semana uno de sus momentos de mayor tensión para Luciano, quien viajó a un hotel de Zapallar para cerrar un negocio con inversionistas españoles, lugar al que Bárbara (Fernanda Finsterbusch) lo siguió en secreto. Allí, ella se presentó ante los socios con otro nombre y aseguró no conocerlo, hasta que Coca (Lorena Capetillo) la vio en la recepción y comenzó a sospechar de las ambiguas respuestas del arquitecto. En paralelo, Dante (Andrés Velasco) no tuvo más alternativa que confesarle a Paloma (Mónica Godoy) que está lleno de deudas. En el capítulo de este jueves, Antonia y Luciano encararán a su hija, Julieta (María Jesús Haran), debido a su consumo de drogas y su tóxico pololeo.

Prohibida Obsesión se emite de lunes a jueves después de Reunión de Superados en Mega. También está disponible en MegaGo y Prime Video.

Prohibida Obsesión es una producción del Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret. Producción ejecutiva: Daniela Demicheli. Dirección general: Nicolás Alemparte. Idea original: Luis Ponce. Escrita por Luis Ponce, Elena Muñoz, Felipe Montero y Milena Bastidas.

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