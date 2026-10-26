"Eso es un efecto...": Recaída en la salud de Hernán asustó a todos y complicó las cosas en Prohibida Obsesión

26 oct. 2026 - 19:15 hrs.

En uno de los últimos capítulos de Prohibida Obsesión, Hernán (Osvaldo Silva) tuvo una recaída de su infarto que dejó a varios preocupados por su estado de salud.

Precisamente, el padre de Antonia (Sigrid Alegría) llegó hasta el hospital en una situación que muchos lo tomaron como una alerta para lo que puede llegar a pasar en el futuro.

"Tuvo una recaída de un infarto que ya tuvo anteriormente, no es para estar en estado grave, pero sí es un aviso que a él le remueve, principalmente, por el cariño que tiene a Coca (Lorena Capetillo)", expresó Nicolás Alemparte, director de la teleserie.

¿Qué pasará entre Coca y Hernán?

De hecho, Osvaldo Silva explicó que "en este momento están separados, sí, se han producido problemas y yo creo que eso es un efecto de que a él le dé este problema".

Asimismo, Sigrid Alegría comentó que Antonia se esforzó en demostrar la clase de mujer que era Coca, pero al parecer Hernán está en una edad en que no le importa eso. "Quiere estar con ella y, si le cuesta algún poco de plata, le da lo mismo", afirmó.

"Obviamente, Hernán está enamorado de la Coca porque le ha venido a dar un respiro de su vida y le ha dado energía", comentó Osvaldo.

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