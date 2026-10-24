El Flaco recordó el humor de antaño con una divertida rutina en Coliseo

24 oct. 2026 - 22:50 hrs.

En este capítulo de Coliseo, El Flaco presentó una rutina marcada por recuerdos, juegos de palabras y situaciones cotidianas, con las que hizo reír al público y al jurado.

Paul Vásquez revivió su icónica sección "Cuando llegaron los indios con los españoles" y sorprendió con disparatadas explicaciones sobre el origen de los nombres de distintas comunas de Chile.

Luego, el humorista relató cómo decidió dejar atrás los lujos para construir su propio hogar en Laguna Verde, dando paso a una serie de situaciones cómicas sobre la vida en pareja y las dificultades de vivir en una casa sin servicios básicos.

Coliseo / Mega

El Flaco y su particular idea del lujo

La rutina continuó con una divertida descripción de una noche junto a su esposa, en la que transformó las tareas domésticas y la intimidad en una sucesión de situaciones absurdas que provocaron carcajadas entre los asistentes.