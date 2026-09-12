Recordó cuando le robaron su camioneta: Revive la divertida rutina de El Flaco en Coliseo

12 sept. 2026 - 22:30 hrs.

En este capítulo de Coliseo, El Flaco se tomó el escenario para presentar una rutina marcada por la nostalgia y sus recuerdos sobre el humor de antaño.

Paul Vásquez reveló que continúa realizando sus clásicas historias y aprovechó su participación para hablar sobre algunas cosas que le gustaría recuperar.

Uno de los temas que abordó fue la delincuencia, asegurando que incluso extraña la forma en que actuaban los ladrones de antes.

Coliseo / Mega

A partir de esto, recordó el asalto que sufrió cuando le robaron su camioneta y relató con humor cómo intentó identificarse ante los delincuentes para evitar que continuaran golpeándolo, recibiendo una ingrata sorpresa.

El Flaco y su particular estrategia contra la delincuencia

La rutina continuó con una serie de situaciones absurdas relacionadas con el uso de piedras en enfrentamientos, situación que sacó carcajadas entre el público.