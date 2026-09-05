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Jorge Alís abrió una nueva jornada de audiencias con rutina llena de referencias a la sociedad en Coliseo

  • Por Matías Rivera

En este capítulo de Coliseo, el integrante del jurado, Jorge Alís, fue el encargado de dar el vamos a una nueva jornada de audiciones con una rutina perspicaz, rápida y que sacó muchas risas.

El trabajo del argentino, que supo triunfar en el Festival de Viña del Mar en 2014 y 2019, giró en torno al reciente subcampeonato de Argentina en la Copa del Mundo de Fútbol para luego pasar al panorama político actual del país. 

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Fue de esta forma que comenzó a hablar de los hombres calvos, asegurando que todos son unos chantas a excepción de Álvaro Salas. 

Jorge Alís
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Jorge Alís abre Coliseo con su rutina

Asimismo, pasó a hablar sobre la reciente polémica del presidente de Argentina, Javier Milei, quien quiere vender un trozo de la Patagonia a extranjeros.

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De igual forma, aprovechó para burlarse de la sociedad alta chilena y de cómo estos se ven representados en el país. 

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