¡El Rey del Chiste Largo! Mira la rutina de humor de Iván Arenas en Coliseo
Iván Arenas, reconocido humorista nacional y popularmente conocido como el “Rey del Chiste Largo”, fue el jurado invitado de un nuevo capítulo de Coliseo, el programa de talentos de Mega que busca a las nuevas figuras de la comedia y les da la oportunidad de acercarse al escenario del Festival de Viña del Mar.
El recordado "Profesor Rossa" fue el encargado de abrir el espacio con una divertida rutina, en la que desplegó su particular estilo para contar historias y conectar con el público. Con su característico sentido del humor, Arenas protagonizó un inicio marcado por las risas y las anécdotas personales.
Durante su presentación, el comediante habló de los infartos que ha sufrido, abordando estos complejos episodios de su vida desde una perspectiva festiva. Fiel a su sello, transformó sus propias experiencias en material para hacer reír, demostrando su capacidad para encontrar el lado cómico, incluso, en situaciones difíciles.
La rutina permitió disfrutar de la espontaneidad y el talento de uno de los nombres más reconocidos del humor chileno, cuya trayectoria ha estado marcada por su particular forma de narrar historias, extender los remates y sorprender con detalles inesperados. Una manera de hacer comedia que le ha valido el apodo de “Rey del Chiste Largo”.Ir a la siguiente nota
Tras su presentación, Iván Arenas se incorporó al panel de jurados de Coliseo, donde aportó su experiencia y mirada como comediante para evaluar a los participantes de la competencia. Su presencia sumó humor y trayectoria a un capítulo que continúa impulsando a nuevos talentos que buscan conquistar al público con sus rutinas.Ve el capítulo en
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