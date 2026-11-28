28 nov. 2026 - 22:28 hrs.

Como ya es costumbre en Coliseo, este nuevo capítulo comenzó con un consagrado humorista en una rutina inicial que abre los fuegos para los participantes del programa.

En esta oportunidad, Mauricio Flores, famoso por sus personajes de Melame y Tony Esbelt, fue quien tomó la posta para hacer reír y posteriormente asumir las labores de cuarto jurado en Coliseo.

La rutina de Mauricio Flores

Con su picardía de siempre, Mauricio Flores comenzó relatando su vasta carrera en el humor.

Coliseo / Mega

"Para mí es un verdadero privilegio poder estar aquí con todos ustedes y nótese que dije privilegio y no dije placer, porque con placer es más caro. Y uno se pone nervioso; miren, la verdad que yo estoy cumpliendo en este momento 40 años sobre los escenarios. Partí a los 20, así que saquen la cuenta", señaló.

"El humor da absolutamente para todo, pero es cierto que las mujeres a veces no se ríen de lo mismo que nos reímos los hombres, porque no tiene por qué ser igual. Yo me acuerdo de mi mamá. A mi mamá le gustaba mucho el humor; claro que mi mamá tenía su carácter y mi abuela, pues, que sabía cómo era mi mamá, un día le dijo: "Mijita, va a estar de cumpleaños, ya sé qué le voy a regalar: una lámpara maravillosa para que guarde ese genio de mier... que tenía'", cerró.

Todo sobre Coliseo