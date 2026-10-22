Coliseo entrará este sábado en sus últimas etapas con Rafael Araneda y Paul Vásquez como invitados

22 oct. 2026 - 13:30 hrs.

Este sábado 24, el undécimo capítulo de Coliseo recibirá a dos invitados especiales: al animador Rafael Araneda, que se sumará como cuarto integrante invitado a la mesa de jurados, compuesta por Álvaro Salas, Belén Mora y Jorge Alís, mientras que Paul Vásquez "El Flaco" será el encargado de abrir el programa con su rutina humorística que recordará a varios de sus momentos más clásicos.

Coliseo ya se encuentra con su última batalla de humor, dando por finalizada la etapa de galas, por lo que, en el próximo desafío, se enfrentarán los semifinalistas que se encuentran en el camino hacia la parrilla humorística del próximo Festival de Viña del Mar.

Coliseo / MEGA

Comienzan últimas etapas de Coliseo

En las batallas competirán las ocurrencias de Soy la Romi contra la sátira cultural de Ricardo Ordáz; el humor pícaro de la Tía Arlén se enfrentará a la chispeza de Danny Humor; el stand-up de Irupé se medirá con el carisma del Apóstol del webeo; el humor musical de Rudy Rey se encontrará con las anécdotas de Cafecito; los chistes fomes del Viejo del Uber se verán las caras con el freestyle de Jorge MC y Gustavo Alexander; y las imitaciones de Andrés Pozo se cruzarán con el humor circense de Cazuelín y Ricky Maluenda.

Los comediantes dejarán todo en el escenario y buscarán hacer reír al jurado y al público para avanzar en la competencia que anima María José Quintanilla.

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