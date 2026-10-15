¡El Rey del Chiste Largo! Iván Arenas se suma a Coliseo como jurado este sábado

15 oct. 2026 - 12:14 hrs.

El Rey del Chiste Largo, Iván Arenas, será el gran protagonista del décimo capítulo de “Coliseo”, que este sábado 17 sumará al reconocido humorista como cuarto integrante invitado de su mesa de jurados. Su participación comenzará con una rutina humorística para dar el puntapié inicial a una noche llena de risas.

Tras su presentación, Arenas se unirá a Álvaro Salas, Belén Mora y Jorge Alís para evaluar a los participantes del programa, aportando su experiencia y particular mirada sobre el humor. Su llegada promete sumar un nuevo ingrediente a la competencia.

El capítulo marcará una nueva etapa de la cuarta ronda de batallas, donde los comediantes buscarán asegurar su paso a las semifinales y acercarse a la posibilidad de integrar la parrilla humorística del próximo Festival de Viña del Mar.

Entre los duelos de la jornada destacan los enfrentamientos de Chacoteros del Humor contra Felipe Espinoza, Jimmy Águila frente a Diego Torres y La Rouse ante No Nos Vemos. También se medirán Sr. Kampos y Harina Tostada, además de JPEZ contra Alfred Magic.

Con María José Quintanilla en la conducción, “Coliseo” vivirá una nueva noche de desafíos humorísticos, ahora con la presencia de Iván Arenas en el jurado. El programa se emite todos los sábados, después de Meganoticias, por Mega y MegaGO.

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