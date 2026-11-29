Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 13: Cuatro nuevos finalistas pasan de etapa
Una noche cargada de humor se vivió en un nuevo capítulo de Coliseo, ya que cuatro nuevos participantes se sumaron a los ya clasificados para la gran final del programa.
La jornada comenzó con uno de los grandes del humor nacional: Mauricio Flores, quien sacó carcajadas del respetable público con una mezcla de su característica picardía y anécdotas de la vida cotidiana.
Luego, el integrante de Melón y Melame pasó a la mesa del jurado para deliberar, junto a Jorge Alís, Belén Mora y Álvaro Salas, a los contendientes que se la jugaron por integrar el Festival de Viña del Mar 2027.Ir a la siguiente nota
La elección
Tras lo anterior, vinieron las presentaciones de los semifinalistas: Chilean Grinch, Andro, Impact Show, Barbaridades, Apóstol del Webeo, Fernando Pinto, JPez, Titi Sacres y Tía Arlén.
Al final del programa, el destacado jurado de Coliseo escogió a los cuatro finalistas: Chilean Grinch, Andro, Impact Show, Barbaridade.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 12: Centella y los primeros cuatro finalistas
-
Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 11: La rutina de El Flaco y seis enfrentamientos para llegar a semifinales
-
Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 10: Iván Arenas y 5 batallas de humor marcaron la jornada
-
Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 9: Tenemos 5 nuevos semifinalistas
-
Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 8: Una complicada decisión del jurado
-
Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 7: Los primeros seis semifinalistas