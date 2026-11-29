29 nov. 2026 - 00:20 hrs.

Una noche cargada de humor se vivió en un nuevo capítulo de Coliseo, ya que cuatro nuevos participantes se sumaron a los ya clasificados para la gran final del programa.

La jornada comenzó con uno de los grandes del humor nacional: Mauricio Flores, quien sacó carcajadas del respetable público con una mezcla de su característica picardía y anécdotas de la vida cotidiana.

Luego, el integrante de Melón y Melame pasó a la mesa del jurado para deliberar, junto a Jorge Alís, Belén Mora y Álvaro Salas, a los contendientes que se la jugaron por integrar el Festival de Viña del Mar 2027.

La elección

Tras lo anterior, vinieron las presentaciones de los semifinalistas: Chilean Grinch, Andro, Impact Show, Barbaridades, Apóstol del Webeo, Fernando Pinto, JPez, Titi Sacres y Tía Arlén.

Al final del programa, el destacado jurado de Coliseo escogió a los cuatro finalistas: Chilean Grinch, Andro, Impact Show, Barbaridade.