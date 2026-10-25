Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 11: La rutina de El Flaco y seis enfrentamientos para llegar a semifinales

25 oct. 2026 - 00:30 hrs.

Una noche cargada de humor, anécdotas y grandes enfrentamientos se vivió en un nuevo capítulo de Coliseo, donde seis batallas entre comediantes pusieron a prueba a los participantes que buscan avanzar en la competencia y acercarse al escenario del Festival de Viña del Mar 2027.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación de El Flaco, quien sorprendió con una rutina marcada por recuerdos, juegos de palabras y situaciones cotidianas.

En búsqueda de la semifinal

La competencia comenzó con Rudy Rey y Cafecit8, quienes se enfrentaron con estilos diferentes. Más tarde, El Apóstol del Hueveo e Irupé protagonizaron un duelo marcado por el humor negro y las teorías conspirativas.

Coliseo / Mega

Otra de las batallas enfrentó a Jorge MC y Gustavo Alexander contra El Viejo del Uber. Los primeros combinaron ritmo, flow e improvisaciones, mientras que su contrincante apostó por los clásicos chistes fomes y juegos de palabras.

Por su parte, Andrés Pozo se midió con Casuelini y Ricky Maluenda en un encuentro que contrapuso las historias personales del comediante con el humor físico y la tradición circense del dúo. Andrés Pozo presentó anécdotas sobre su padre y una rutina centrada en los efectos del alcohol, mientras que sus contrincantes apostaron por caídas y situaciones cómicas.

La jornada también tuvo el enfrentamiento entre Soy la Romi y Ricardo Ordaz, quienes llevaron al escenario propuestas muy diferentes. Finalmente, Tía Arlen y Danny Humor protagonizaron una reñida batalla que terminó con un empate entre los integrantes del jurado.

De esta manera, Coliseo sigue definiendo a sus semifinalistas en una competencia que reúne distintas formas de hacer reír, con comediantes que buscan conquistar al jurado y acercarse cada vez más al Festival de Viña del Mar 2027.