Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 9: Tenemos 5 nuevos semifinalistas

11 oct. 2026 - 00:30 hrs.

En el capítulo 9 de la segunda temporada de Coliseo, se realizaron cinco batallas que nos dejaron a nuevos semifinalistas.

Al comienzo, Stefan Kramer sacó risas a todos los presentes con una graciosa rutina llena de imitaciones, como por ejemplo, de José Antonio Neme y el presidente José Antonio Kast.

Tras lo anterior, se dio inicio a los duelos, que enfrentaron a los siguientes humoristas: Hombre Pan vs. Titi Sacres, El hombre trompeta vs. Juanchy, Barbaridades vs. Rafa Imitador, Óscar Thiers vs. Franki Absurdo y Cris el Púrpura vs. Millenium Show.

¿Quién fue el mejor del capítulo 9 de Coliseo?

Historias sobre la maternidad, chistes en doble sentido, interacción con el público y bromas a los jurados fueron parte de las presentaciones de los comediantes, pero solo 5 siguieron en competencia de cara a la semifinal.

Finalmente, el público eligió a Juanchy como el mejor del episodio y junto a su enfermera ganaron medio millón de pesos.