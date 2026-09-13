Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 6: Nuevos comediantes buscan llegar a Viña 2027

13 sept. 2026 - 00:30 hrs.

En este capítulo de Coliseo, diversos humoristas llegaron al escenario para probar suerte en la competencia y buscar un cupo en la siguiente fase, en una jornada que también contó con la participación especial de El Flaco.

El reconocido comediante nacional presentó una rutina basada en sus recuerdos y en una particular mirada sobre la delincuencia.

Los humoristas que marcaron la jornada

Durante el capítulo, Ricardo Ordaz, El Jacinto de Olmué, Luna Albagli, Suaguer Banguera, El Viejo del Uber, Felipe, Titi Sacres y Chilean Grinch presentaron rutinas con distintos estilos, abordando experiencias personales, recuerdos, diferencias generacionales y situaciones de la vida cotidiana.

Coliseo / Mega

Ricardo Ordaz habló sobre sus ocho años viviendo en Chile y las diferencias culturales que ha encontrado, mientras que El Jacinto de Olmué recordó las costumbres de antes y bromeó sobre los cambios que llegan con la edad.

Por su parte, Luna Albagli llevó al escenario sus experiencias como madre y recordó algunos elementos que marcaron a su generación. Suaguer Banguera abordó su infancia y su experiencia como extranjero en Chile, mientras que El Viejo del Uber apostó por sus característicos "chistes fomes" y juegos de palabras.

Finalmente, Felipe presentó una serie de chistes cortos e interactuó con el jurado durante su rutina. Tras las presentaciones, fue elegido como el mejor humorista del capítulo en una votación realizada entre el público presente en el estudio.