Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 5: Una nueva camada de humoristas

06 sept. 2026 - 01:30 hrs.

En el quinto capítulo de Coliseo, distintos humoristas de todo el país y del extranjero quisieron probar suerte en las audiencias y ver si pasaban a la siguiente fase.

El comienzo de las audiencias estuvo marcado por la rutina del jurado Jorge Alís, quien durante casi 30 minutos nos deslumbró con su humor actual, político y burlesco.

Tras lo anterior, empezó la competencia y Rudy Rey, Soy la Romi y Andro lograron un cupo en la siguiente fase con shows diferentes y que encantaron al público.

COLISEO / MEGA

Los humoristas que pasaron a la siguiente ronda

Posteriormente, fue el turno de Leo Fuentes, Impact Show y Danny Humor, quienes también buscaron la revancha y lograron un cupo en la próxima etapa.

De igual forma, Cafecito, Titi Sacres, Irupé y Felipe Espinoza lograron pasar a la siguiente ronda.

Finalmente, el querido Andro fue elegido como el mejor del capítulo y se llevó un premio de medio millón de pesos.