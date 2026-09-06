Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 5: Una nueva camada de humoristas
En el quinto capítulo de Coliseo, distintos humoristas de todo el país y del extranjero quisieron probar suerte en las audiencias y ver si pasaban a la siguiente fase.
El comienzo de las audiencias estuvo marcado por la rutina del jurado Jorge Alís, quien durante casi 30 minutos nos deslumbró con su humor actual, político y burlesco.
Tras lo anterior, empezó la competencia y Rudy Rey, Soy la Romi y Andro lograron un cupo en la siguiente fase con shows diferentes y que encantaron al público.
Los humoristas que pasaron a la siguiente ronda
Posteriormente, fue el turno de Leo Fuentes, Impact Show y Danny Humor, quienes también buscaron la revancha y lograron un cupo en la próxima etapa.
De igual forma, Cafecito, Titi Sacres, Irupé y Felipe Espinoza lograron pasar a la siguiente ronda.
Finalmente, el querido Andro fue elegido como el mejor del capítulo y se llevó un premio de medio millón de pesos.Ve el capítulo en
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