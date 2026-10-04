Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 8: Una complicada decisión del jurado

04 oct. 2026 - 01:00 hrs.

En este nuevo capítulo de Coliseo, los miembros del jurado siguieron con la ronda de duelos de camino a las semifinales del programa.

Sin embargo, antes de los competidores, uno de los clásicos del humor nacional se tomó el escenario. Los Atletas de la Risa, con su estilo deslenguado y sin censura hicieron reír de buena gana y generaron expectativa para el resto de la noche.

La dinámica es permitir que solo uno pase de ronda, pero el primer enfrentamiento fue tan reñido que se tomaron medidas excepcionales. Se trata del versus entre La Pola y El Rulo, quienes con su amplia experiencia en los escenarios hicieron imposible elegir.

Coliseo / Mega

El resto de los clasificados fueron Andro, Karito Rojas, Gaby del Río y Fernando Pinto, cada uno defendiendo una rutina que podría convertirlos en el próximo número de humor en el Festival del Viña del Mar.

Y como ya es tradición, el público tuvo la última palabra y escogió a su artista favorito para premiarlo con medio millón de pesos. Con un 41% de las preferencias, La Pola se convirtió en ganadora.

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