¡Pura picardía chilena! Centella hizo reír con sus historias en Coliseo

14 nov. 2026 - 22:31 hrs.

Miguel Ángel Alvarado, conocido popularmente como Centella, fue el jurado invitado de un nuevo capítulo de Coliseo, el programa de talentos de Mega que busca a las nuevas figuras de la comedia y les da la oportunidad de acercarse al escenario del Festival de Viña del Mar.

El humorista que triunfó en el escenario de la Quinta Vergara en un lejano 2015 fue el encargado de abrir el espacio con una divertida rutina, en la que desplegó su particular estilo para contar historias.

Con su característico sentido de humor cargado a la picardía del huaso chileno, Centella protagonizó un inicio marcado por las risas y anécdotas que ocurren en el sur de nuestro país.

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Durante su show, el comediante habló de lo cambiada que está la sociedad con la tecnología, en especial con el celular, que nos priva de compartir con quienes tenemos a nuestro alrededor.

Tras su presentación, Centella se incorporó al panel de jurados de Coliseo, donde aportó su experiencia y mirada para escoger a los primeros cuatro seleccionados para la final del programa.

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