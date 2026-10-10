Stefan Kramer presentó sus mejores imitaciones en Coliseo: José Antonio Neme fue uno de los protagonistas
En el nuevo capítulo de Coliseo, Stefan Kramer deleitó al público con una entretenida rutina, llena de sus mejores imitaciones, para luego juzgar a los participantes con sus conocimientos en el humor.
José Antonio Neme fue una de las primeras actuaciones que realizó, con la cual se ganó de inmediato a los presentes, incluyendo a sus compañeros del jurado.
No podía faltar su recuerdo a Sebastián Jiménez y el famoso "membrillo" y hasta sorprendió hablando igual que Álvaro Salas.
El ingenio de Stefan Kramer
Los deportistas también estuvieron presentes en el show de Stefan Kramer, así como también algunas autoridades del país.
La guinda de la torta fue cuando el humorista se caracterizó como el presidente José Antonio Kast y lanzó varias graciosas muletillas del mandatario.Ve el capítulo en
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