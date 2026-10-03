¡Con su clásico humor sin censura! Los Atletas de la Risa abrieron los fuegos en este capítulo de Coliseo
En este capítulo de Coliseo, los Atletas de la Risa volvieron a hacer reír con su característica picardía y chistes sin censura.
El Chino, el Pato y el Guatón se presentaron y reflexionaron sobre sus más de 30 años de trayectoria y compartiendo anécdotas del mundo del espectáculo, así como el cambio generacional que mira con distintos ojos el humor.
"A las mujeres no les vamos a preguntar cómo están porque cómo está la cuestión, ahora no se puede hacer nada. Les voy a contar que el otro día yo iba caminando en la calle, iba pasando una mujer tan linda y yo vengo y le digo 'vaca'. Se da vuelta y me dice '¿a quién le dices vaca?' y la tontorrona chocó con la vaca... bueno, yo le estaba avisando", dijo el Pato.
La música de Los Atletas de la Risa
Pero la rutina no estaría completa sin su esperado humor musical. El Chino demostró su habilidad con la guitarra, mientras el Guatón sacaba su voz para imitar a José Feliciano.
Hasta María José Quintanilla participó del show, "bandejeando" para el icónico trío del humor nacional.Ve el capítulo en
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