¡Volvió a sus raíces! Huaso Filomeno sorprende con hilarante rutina de humor en Coliseo
En este capítulo de Coliseo, el Huaso Filomeno se tomó el escenario para presentar una rutina marcada por dar el puntapié a las batallas de humor.
El humorista nacional partió rememorando lo que fue su participación en Coliseo Romano, allá por el año 2011. Esto lo complementó con su infancia en el campo, donde vivió más de una aventura.
El humor del Huaso Filomeno
Fue de esta forma que el hombre que triunfó en Viña 2015 pasó a hablar de su habilidad seductora, la cual se mantiene hasta el día de hoy.
Asimismo, retomó con la historia de su discurso con el cual debía despedir a una importante persona de su pueblo.
Finalmente, el artista se despidió contando su reencuentro con la madre de una expareja, quien le pidió que se encargara del discurso de despedida de soltera.Ve el capítulo en
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