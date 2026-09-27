Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 7: Los primeros seis semifinalistas

27 sept. 2026 - 00:30 hrs.

En este nuevo capítulo de Coliseo, se dieron inicio a las batallas de humor donde los jurados debieron escoger a los primeros semifinalistas del programa.

El comienzo del episodio estuvo marcado por la hilarante rutina del Huaso Filomeno, quien volvió al escenario del programa que lo vio surgir.

Comenzaron las batallas de humor en Coliseo

Tras lo anterior, comenzaron los primeros duelos donde los humoristas debieron dejar todo para convencer al jurado y al público con la intención de estar cada vez más cerca del Festival de Viña del Mar.

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Luego de intensos rounds, quienes lograron sus boletos a semifinales fueron Chilean Grinch, Luis Ferreira, Impact Show, Luna Albagli, Luchito Jesús y Javier Doering.

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