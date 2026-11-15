Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 12: Centella y los primeros cuatro finalistas

15 nov. 2026 - 00:30 hrs.

Una noche cargada de humor se vivió en un nuevo capítulo de Coliseo, el programa conducido en esta ocasión por Julio César Rodríguez.

La jornada estuvo marcada por las semifinales del programa, donde cuatro comediantes se clasificaron a la final y ven cada vez más cerca el escenario del Festival de Viña del Mar.

Uno de los grandes protagonistas fue Miguel Ángel Alvarado, conocido como Centella, quien abrió el programa con una divertida rutina cargada de picardía chilena.

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Tras lo anterior, vinieron las presentaciones de los semifinalistas: Los Chacoteros del Humor, Juanchy, Karito Rojas, El Rulo, Javier Doering, Andrés Pozo, Jimmy Águila, La Rouse, Ricardo Ordaz y Yasna Cid.

En el final del programa, el destacado jurado de Coliseo compuesto por Belén Mora, Álvaro Salas, Jorge Alís y el juez invitado de esta semana, Centella, escogió a los primeros cuatro finalistas.

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