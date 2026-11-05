Paloma le hará una incómoda pregunta a Dante sobre Luciano en el capítulo 20 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 20 de Prohibida Obsesión, Paloma (Mónica Godoy) se preparará para comenzar a trabajar en la productora, incluso antes de la fecha oficial de su ingreso.
Ante esto, Dante (Andrés Velasco) cuestionará su decisión y le advertirá: "Que no abusen, que no te exploten".
Sin embargo, sus palabras no serán bien recibidas por Paloma, quien lo frenará en seco: "Yo no me meto en tu pega, no te metas en la mía".
Paloma le hará una incómoda pregunta a Dante
Finalmente, antes de partir a su trabajo, Paloma pondrá en aprietos a Dante con una inesperada pregunta.
"Oye, te quiero preguntar algo. Luciano, ¿no anda mirando para el lado?", le consultará.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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