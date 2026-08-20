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La romántica confesión de Luis Mateucci que terminó en apasionado beso con Flavia Laos: "Me demostraste..."

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 47 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Flavia Laos tuvieron una profunda conversación que terminó inesperadamente.

Luego de la fiesta, ambos se fueron a acostar juntos y la peruana le preguntó por qué había dicho que estaba bien solo: "No significa que quiera estar solo, es por la falta de confianza". 

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La artista escuchó y dijo que igual se sentía bien la soledad y ahí fue cuando él la sorprendió con una confesión muy romántica: "Vos en dos días me demostraste más confianza que cualquiera".

El acercamiento de Luis Mateucci y Flavia Laos

Tras lo anterior, Flavia Laos le recordó que él había puesto en duda la confianza y él le pidió tiempo, pues aún no se conocían tan en profundidad.

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Sin embargo, la pasión que ambos sentían por el otro fue mayor y poco a poco comenzaron a acercarse para besarse apasionadamente.

Volverías con tu ex? 2

Fue Luis Mateucci quien tomó la iniciativa y la artista solo se dejó querer, incluso poniéndole un toque de humor a la situación. 

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