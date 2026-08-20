Mateucci revelará la supuesta verdadera opinión de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara sobre La Guarén

20 ag. 2026 - 11:20 hrs.

Esta noche, en Volverías con tu ex? 2, una tensa conversación entre Mariano Brozincevic y La Guarén dará pie a una explosiva pelea entre Nicolás Solabarrieta y Luis Mateucci, que terminará sacando a la luz acusaciones de falta de lealtad y hasta una íntima revelación sobre la relación entre la artista e Ivette Vergara.

Todo comenzará durante una fiesta en la Cabaña de las Tentaciones, donde el exfutbolista acusará a Mariano de "levantarle la mano" a su expareja. Molesto por la situación, el hijo de Fernando Solabarrieta , después de amenazar a Brozincevic, abandonará la cabaña con Valentina Torres, provocando que la fiesta llegue a su fin.

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El comportamiento del ingeniero impactará a Luis Mateucci, quien revelará que, según su percepción, Nicolás cambia su comportamiento cada vez que vuelve con La Guarén y asegurará incluso que los padres del joven no querrían que retomara su relación con ella: "Nicolás viene y cuenta que los padres quieren que raje de ahí".

La explosiva pelea de Nico Solabarrieta y Luis Mateucci

El exfutbolista se enterará de los dichos de Luis y lo encarará directamente. "Qué manera de pelarme cuando no estoy", le dirá al ex de Daniela Aránguiz. Mateucci le explicará que está cansado de que Nicolás hable mal de Guarén y luego vuelva con ella, dejando a todos con una mala percepción de la joven. Pero Nicolás no estará dispuesto a dejar pasar lo que considera una falta de lealtad entre amigos.

“Yo cuando no estás, te enaltezco; y cuando yo no estoy, me la pelas al revés. Y con la Guarén, no te olvides lo que hablaste en el React", le reclamará Nicolás, enojado. "Te haces el boludo. La hiciste m… y después venías diciéndole amiguita, la reventaste y a la familia reventaste también", agregará Solabarrieta. "¡Si vos sos el primero en hablar mal de la familia!, vos me dijiste que… y que no te gusta que haga eso", le responderá Mateucci. La discusión subirá de tono y Guarén intervendrá, visiblemente molesta por las referencias a sus padres.

Lejos de terminar, el enfrentamiento entre ambos continuará escalando. "Eres lo más falso que hay, no puedo creer que de verdad te la compré y que también se la vendiste a mi papá", le gritará el ingeniero al argentino. "Por lo menos tiene talento tu papá", le responderá el argentino. "¿Y vos qué talento tenís? ¿Estar de reality en reality? ¿Y qué haces cuando estás afuera? Me escribes por WhatsApp, 'amigo, consígueme una marca'", le echará en cara Nicolás. "¿Cuál es el problema? Eso es trabajo", responderá Mateucci.

Pero Luis no dejará ahí la discusión. Ante los cuestionamientos, decidirá ir directamente a un tema confidencial que provocará un quiebre aún mayor. "¿Quieres que vayamos de frente? Cuando hiciste el polígrafo dijiste 'no funciona, porque dije una mentira, y pasó piola’, la de que tu mamá quiere a la Guarén", le dirá Mateucci, revelando que Ivette Vergara no tendría una buena opinión sobre Guarén.

La revelación provocará la indignación de Nicolás, quien acusará a Luis de sobrepasar todos los límites de la amistad. "Eres lo más bajo que hay, eres un asco, estás contando intimidad de cosas de amigos. Yo nunca he contado las h… que me decís vo’, ni lo que me has dicho de Daniela, nunca he contacto esa h… porque tengo límites. Contarías hasta lo más íntimo de la vida de otra persona porque te chupa un huevo mientras estés un día más en pantalla", le responderá Nicolás, completamente impactado.

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